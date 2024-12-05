疑求愛不遂 毒害女同事 食署前外判工還押候訊

【本報訊】一名食環署前外判職員疑因追求女同事失敗，涉嫌把有毒粉末放入她的飯盒，令她肚痛入院，一度須留醫深切治療部。懷疑涉案男子被控「意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品」罪，案件昨在西九龍法院提堂，由早前疑被企圖襲擊的裁判官王證瑜審理。被告暫毋須答辯，案件押後至2025年1月28日再訊，被告須還押。

毒粉末放飯盒致肚痛 29歲男被告叶文飛，控罪書上報稱無業，在港沒有固定居所。據悉，他之前是食環署外判員工。他被控一項意圖損害而施用毒藥或殘害性或有害物品罪，指他於2024年11月26日，在旺角欽州街西食物環境衞生署2樓206室休息室內，非法及惡意導致向羅姓女子施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品，即不知名毒藥，意圖使羅受損害、精神受創或惱怒。

被告在12月1日被捕，昨被押解上法庭。控方反對被告保釋，被告有保釋申請。裁判官王證瑜聽罷陳詞後，拒絕被告的保釋申請。被告保留每8天保釋覆核的權利，將在12月12日被帶上法庭。

審理本案的裁判官王證瑜於今年11月4日，在九龍城裁判法院被一名男子持刀企圖襲擊，幸王官及時閃避，沒有受傷。他早前被調往西九龍裁判法院。昨日庭上所見，保安明顯加強，裁判官席前，有兩名軍裝警在兩側坐着看守，法庭外亦有保安在場。案件編號：WKCC 5337/2024