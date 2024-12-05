捲挪用千萬公款案 前校長臨上庭墮亡

葵涌麗瑤邨於昨早有人墮樓，最終證實不治。警員在現場發現遺書，46歲男死者的死因有待剖驗確定。死者據知為直資名校優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏，他被指盜取學校逾1,000萬元款項而被落案起訴盜竊罪，原定於昨日在觀塘裁判法院作首次提訊。據辯方庭上透露，聶於昨早被緊急送院但最終不治。裁判官決定先把案件押後至明年3月5日再訊，以待取得被告的死亡證及相關文件。

昨日早上8時59分，麗瑤邨的保安員報案，指有一名男子在富瑤樓中層位置爬出欄杆危坐。救援人員接報趕至時，該男子已由高處墮下倒臥大廈對開位置，救護車將昏迷事主送往瑪嘉烈醫院搶救，惜最終證實不治。警員在場檢獲遺書，46歲男死者死因有待剖驗確定。據消息指，墮樓男死者為優才（楊殷有娣）書院小學部前校長聶敏，他原定於昨日須就被指盜取學校款項一案出庭應訊。

待死亡證 案件押明年訊 就該宗盜竊案，昨於觀塘裁判法院提堂時辯方庭上透露，被告於昨早緊急送院，經搶救後證實不治，死因暫未得悉。署理主任裁判官梁嘉琪決定將案件押後至明年3月5日再訊，以待取得被告死亡證及相關文件。

被告聶敏（46歲），報稱前小學校長，被控一項盜竊罪。控罪指被告於2018年9月與2021年4月之間，首尾兩日包括在內，在香港偷竊10,424,088.7元，而上述物品為優才（楊殷有娣）學校校董會有限公司的財產。

兩年半期間多次提取現金 除了刑事檢控外，早於2022年8月，優才（楊殷有娣）書院的校董會入稟高院民事控告聶敏，要求他歸還款項。據當時的入稟狀指，聶於2018年9月至2021年4月期間，透過多次提取小額現金，挪用校方超過約1,000萬元。校方因此要求聶償還該筆款項，及作損害賠償。另外，校方要求聶將相關信託財產轉移回學校、並支付利息及衍生的訟費。據早前相關報道指，聶敏在2021年5月17日辭職，校方及後向全校師生及家長發信並發聲明，指聶敏疑涉違反專業操守，事件經初步調查後，已交執法部門處理。案件編號：KTCC 2440/2024