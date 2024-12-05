戒嚴衝擊投資者信心 韓股市受壓

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅的戒嚴令草草收場，但也難免衝擊投資者信心，南韓股市指標首爾綜合指數昨日盤中曾挫2.3%，收市仍跌1.44%，收報2,464點。南韓金融委員長金炳煥表示，隨時啟動包括10萬億韓圜（約550.12億港元）規模的證券市場穩定基金。

隨時啟動股市穩定基金 金表示，市場波動可能擴大，政府會盡全力維穩，並將密切監視金融機構的外匯健全性，透過證券金融提供外匯流動性等，應對韓圜匯率下跌帶來的追加保證金通知風險；其他維穩措施包括規模比股市維穩基金更大、達40萬億韓圜的債券市場穩定基金，以及公司債券和商業票據購買計劃。

日資投行野村昨日發表的2025年亞太區（日本除外）股票策略報告，把韓股的投資評級降至「中性」，原因是短期缺乏讓大市向上的催化劑，上市公司盈利預測卻不斷被市場調低，而且倣效日本股市的「價值提升」進度令市場失望。

一些跟訪韓旅遊相關的股份昨日受壓，大韓航空跌3.51%，擁有Laneige和Innisfree等品牌的化妝品巨頭愛茉莉太平洋跌0.64%。然而，港人也不陌生的即食麵巨頭農心升1.33%，近年乘着人工智能（AI）投資而大賺的全球第二記憶體廠商SK海力士更倒升1.88%收市，連大型藝人經紀SM娛樂股價亦升0.37%，可見資金有「撈底」迹象。