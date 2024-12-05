韓圜一度急挫2.73% 創2年新低

【本報綜合報道】突然而來的戒嚴令對南韓金融市場投下震撼彈，韓圜兌每美元應聲瀉最多2.73%，低見1,443.4，創2022年9月後新低，其後有所回穩，但仍未收復1,400重大關口，市場揣測南韓當局已經在當地市場拋售美元，抑制韓圜的跌勢。

央行指不會因此減息 每萬韓圜昨日大致處於55港元附近，按照友利銀行高級分析師閔敬元（音譯）預測「韓圜兌每美元短期將於1,413至1,426上落」，即每萬韓圜大概54.69至55.2港元之間。

南韓央行行長李昌鏞表明，這場政治風險很短暫，沒有理由因此改變對經濟前景預測，亦即不會因此減息。他強調，財金官員「訓練有素」，擁有大量工具穩定金融市場，而當局也沒有為韓圜匯價劃下甚麼防線，近日韓圜下跌更多是緣於美元轉強。

副總理兼財長崔相穆昨日早上開市前亦與李等財金官員召開聯合會議，據報與會者同意可以向金融市場無限量注入流動性，直至恢復穩定。

日資投行野村亦不預期南韓央行會緊急減息，但貨幣政策立場會變得較為寬鬆，預測明年底為止減息一共0.75厘，到2.25厘。國際信貸評級機構穆迪警告，一旦政治危機不能及時解決，且爆發罷工，恐損害經濟信心，不利主權信用評級。