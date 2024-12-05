華使館籲公民勿放鬆警惕

【本報綜合報道】南韓政爭風波未平，中國駐當地大使館昨日表示，在韓中國公民可回復日常生活，但不要放鬆警惕，需關注當地局勢，加強自我安全防範。南韓駐華使館決定取消原定下周二（10日）舉行的駐華大使鄭在浩離任儀式。美國駐南韓大使館3日亦發布通告指，使館4日會取消常規領事服務，使館工作人員將最大程度遠程辦公，又呼籲在韓美國公民避免前往示威活動發生地，身處大量人群聚集或抗議活動地點附近時應謹慎行事。日本首相石破茂周三在官邸則向媒體表示，嚴重關切及關注事件。

中國留學生猶豫是否出門

在南韓的中國留學生群組則關注近日韓圜走勢。有居住首爾的中國留學生姜同學向內媒表示，居住地距離南韓國會約11公里，宣布緊急戒嚴時，她正在回家路上。她提到，在南韓偶爾能看見民眾遊行，但當日南韓總統尹錫悅在首爾龍山總統府發表緊急談話，身邊還有直升機巡邏，她意識到事態可能比平時相對較嚴重。姜同學透露，她原計劃周三去聖水洞、南山塔附近辦事，但看到中國駐南韓大使館的提醒，決定上午看看情況再決定是否出門。