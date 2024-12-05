削225億預算擬彈劾監察院長成導火線

南韓第一夫人 金建希

【本報綜合報道】南韓緊急戒嚴風波導火線，與最大在野共同民主黨單獨通過削減政府預算案，並計劃表決彈劾監察院長崔載海等動議有關。共同民主黨連月來多次警告，總統尹錫悅面臨彈劾下有可能會宣布戒嚴令。

檢察官放生第一夫人遭彈劾 共同民主黨上月29日在國會預算決算特別委員會單獨通過削減預算案，包括削減檢察院、監察院、警察的特別業務經費和特別活動費6,780億韓圜（約37億港元），削減總統辦公室特別活動費82億韓圜（約4,500萬港元），以及政府應急預備金從4.8萬億韓圜（約263億港元）削減一半，整體削減金額達4.1萬億韓圜（約225億港元）。

另外，共同民主黨周一向國會全體會議提交彈劾崔載海動議，指監察院對總統官邸搬遷審核不善，且拒絕向國會提交資料，是憲政史上首次針對監察院長的彈劾動議。共同民主黨另發起針對首爾中央地方檢察長李昌洙、首爾中央地方檢察廳第四次長趙相元、首爾中央地方檢察廳反腐敗調查二部部長崔宰勳的彈劾動議案，理由是在第一夫人金建希涉嫌操縱德意志汽車股價事件調查不力和得出不起訴結論等。

除了涉嫌操縱股價，金建希還捲入收受名牌手袋、干政等爭議，尹錫悅上月曾就金建希的爭議事件向國民鞠躬道歉。民眾對金建希的好感所餘無幾，她成為了尹鍚悅的政治負資產。

南韓監察院長 崔載海