居韓港人 先嚇親後無語 稱無當一回事

【本報訊】戒嚴令人色變，在南韓居住的港人日前見證了幾小時的政治亂局。居韓港人蘇小姐表示，南韓政府周二（3日）晚上宣布緊急戒嚴令後，大部分市民並不知道發生何事，事前亦無甚消息，自己只覺突然，她指「一開始嚇親，之後覺得好無語。」事件很快已經明朗化，昨日早上，南韓市面十分平靜，一切運作如常，自己的同事也「無當一回事」。

緊急戒嚴令宣布當晚，本報已聯絡上蘇小姐，她家住江南，當晚一直從電視直播了解國會情況，她當晚已稱市面氣氛平靜，一般市民也未見緊張。談到今次政局亂事，她指，南韓近年未試過因兩黨相爭而要戒嚴，一般民眾昨早照常出門上班，學生則去上課。由於共同民主黨黨魁李在明前晚曾號召議員及支持者等前往包圍國會，估計翌日早上光化門、市廳或會有兩黨的瘋狂支持者示威集會，自己會密切留意形勢變化。

未見搶糧 料尹錫悅下台 昨早戒嚴令被解除，街道未見有軍裝人員巡邏，有韓媒指部分市民因擔心戒嚴而到超市搶購食物，蘇小姐表示較少人提起要搶購食物，雖然有報道指小部分60歲以上較年長市民到超市買乾糧，但她指是由於這些長者經歷過韓戰，故見到戒嚴會較擔心，大部分年輕人包括她自己亦無計劃要到超市囤貨。她又稱，雖然上班時同事間也有討論關於戒嚴事件，但大家都「無當一回事」，認為南韓總統尹錫悅應該會被彈劾下台；至於之後會不會再有緊急事態發生，她則坦言「今日唔知聽日事，會再觀望吓。」