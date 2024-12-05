港客照飛韓「血拼」 有人心驚有人淡定

逾30旅團400人在當地 國會場所避得就避 南韓緊急戒嚴令爆發的政治角力仍在持續，事件引發各方關注。目前，本港30多個旅行團共約400人在當地，入境處指，暫未接獲當地港人求助，又指本港未向南韓發出任何外遊警示，目前南韓社會秩序正常，但亦提醒計劃前赴或已在南韓的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全。昨早仍有市民出發赴南韓，有前往首爾的旅客指，會有少許擔心，到埗後會減少外出，並盡量避免到人多聚集的地方。亦有旅客指當地情況平靜，並不擔心，但亦不會到國會附近的地方。有學者表示，未來數日是南韓政局的關鍵。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬表示，暫沒有收到業界在當地的任何求助，南韓市面一切如常，交通、航班和行程均沒有受到影響。剛知悉南韓戒嚴後，曾與旅行社討論是否要提早結束當地的旅行團行程。她又指，旅行社人員富於經驗，會遠離當地國會場所，認為旅客遊覽其他景點，並不會受到太大的影響。

學者料未來數日關鍵 東瀛遊執行董事禤國全亦表示，東瀛遊目前有6個團共約110名團友身處當地，現時南韓已解除戒嚴令，所有觀光的安排均沒有受到影響。

入境處昨日呼籲港人隨時留意當地最新情況，市民前往外地時，可使用入境處的「外遊提示登記服務」登記外遊行程及聯絡方法，讓入境處在有需要時透過適當途徑，包括流動電話短訊，向他們發放實用資料。

國際關係學者趙雨樂則指，今次南韓政局變動令很多人感到意外，因為當地自1979年後再次實施緊急戒嚴令，形容有關方面「開了壞先例」，所以引發6大在野黨提交彈劾議案。他指，未來數日是南韓政局的關鍵，而當地民眾亦不希望南北韓局勢太過緊張，如再引發類似光州事件對南韓各方面都會帶來很大傷害。

保險業指戒嚴仍受保 南韓一度實施緊急戒嚴令，旅客是否可獲保障呢？國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指出，一般保單寫得很清楚，如果發生的事件被定為政變、軍事行動、暴亂或戰爭等，不在承保範圍內。但如果只是戒嚴，特區政府又沒有發出黑色外遊警示，則仍在保單保障範圍。他又指如果遇到這類突發或不能預見的事件，一般都會在保障範圍，建議旅客在購買機票或報團的時候，就立即購買旅遊保險，萬一遇到突發事件，亦可以受到保障。

南韓戒嚴小資料