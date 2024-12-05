在野黨魁帶隊翻牆入國會 湊足表決人數
【本報綜合報道】南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明周二晚上身先士卒，翻牆闖入國會議事廳表決解除戒嚴令。戒嚴部隊試圖拘捕李在明、執政國民力量黨黨魁韓東勳及國會議長禹元植。
女黨友徒手搶奪軍人步槍
尹錫悅頒布戒嚴令後，李在明在社交平台直播號召民眾迅速前往國會，稱要守護民主最後堡壘。由於警方在國會出入口設置路障，李在明繞至國會外圍直播翻牆進入國會的畫面。多名黨友和其他議員陸續跟隨，最終讓國會滿足開會人數要求，全票通過解除戒嚴令的決議案，在場朝野議員紛紛鼓掌歡呼。戒嚴部隊封鎖國會出入口期間，曾與議員及民眾發生激烈肢體衝突。共同民主黨女發言人、前新聞主播安貴朎怒斥軍人：「你們難道不覺得羞恥嗎？」她更徒手搶奪軍人步槍。士兵開啟步槍上的戰術燈警告，雙方各自退後。
報章轟國恥 工會號召罷工
最大工會全國民主勞動組合總聯盟（KCTU）形容尹錫悅此舉如同叛國，號召成員加入無限期大罷工，直至尹錫悅問責下台。多份報章周二深夜發表社論，其中保守派報章《朝鮮日報》抨擊戒嚴令是國恥；尹錫悅必須向公眾回答他將如何對這種情況承擔責任。而《中央日報》社論認為，推行戒嚴是無法理解的政治自殺行為，連執政黨都反對。戒嚴風波下尹錫悅面臨是否能夠保住總統職位的疑問，期待已久的彈劾總統討論已成為必然。
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