在野黨魁帶隊翻牆入國會 湊足表決人數

女黨友徒手搶奪軍人步槍

尹錫悅頒布戒嚴令後，李在明在社交平台直播號召民眾迅速前往國會，稱要守護民主最後堡壘。由於警方在國會出入口設置路障，李在明繞至國會外圍直播翻牆進入國會的畫面。多名黨友和其他議員陸續跟隨，最終讓國會滿足開會人數要求，全票通過解除戒嚴令的決議案，在場朝野議員紛紛鼓掌歡呼。戒嚴部隊封鎖國會出入口期間，曾與議員及民眾發生激烈肢體衝突。共同民主黨女發言人、前新聞主播安貴朎怒斥軍人：「你們難道不覺得羞恥嗎？」她更徒手搶奪軍人步槍。士兵開啟步槍上的戰術燈警告，雙方各自退後。