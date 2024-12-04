龍七公：特氏關稅大棒 吹噓易落實難

美國候任總統特朗普還有一個多月便正式上任，最近他意氣風發地四出嚇人，一邊叫囂要向加拿大、墨西哥徵收25%關稅，一邊又恐嚇金磚國家，若「試圖脫離美元」，美國便要出手，威脅金磚國家承諾不會創造新的金磚貨幣取代美元，否則便面臨100%的關稅。特朗普這一次同時間向世界上最有實力的新興大國開炮，話題很爆，可惜卻被指狂言容易，實際恐怕做不到。

過去一周，特朗普忙着「接待」加拿大總理及墨西哥總統，因為被他的關稅嚇倒了。玩得過癮，他日前又在自家社交平台Truth Social與朋友「聊天」，這次直接向金磚國家叫陣。

特朗普重提月前金磚峰會的決定，說美國不會對此袖手旁觀，他直接要求金磚國家承諾，不會另起爐灶、另闢新貨幣系統，否則美國會向相關國家加關稅100%，他還警告，金磚國家要做好告別售貨給美國的準備。

美通脹恐幾何級暴升 一出口就是加關稅100%，特氏大招驟聽實在有點嚇人，只是，他愈說得狂妄，愈令自己的言語失去威力。有學者便明言，特朗普此話明顯沒有與智囊商討過，或者現在的他連團隊及智囊系統也沒有形成，所以特朗普自己大發揮、信口開河吧。

的確，特朗普說得囂張，但美國要同時向新興經濟體、佔世界經濟總量近40%的多個實力國家打關稅戰，美國經濟可能先行崩潰。

惹得特朗普情難自控的金磚峰會，於10月22日至24日在俄羅斯喀山舉行，當時距離美國總統選舉還有十多天，金磚峰會主要談的是彼此的貿易及當前形勢，就本幣合作的議題，這些都不是金磚峰會第一次談了，但這一次明確了新平台、新支付系統的需要，峰會亦要求各國財長研究本幣合作，以待下一次會議再交流、再商談。正是這個表態，令金磚貨幣、金磚交易平台正式走進國際金融圈。

按照特朗普的威脅，美國要向包括中國、俄羅斯、土耳其、巴西等欲本幣交易的國家加100%關稅。先說中國，若美國向中國進口商品全課100%關稅，美國的通脹恐怕又要幾何級上升了。何況，自2018年以來的貿易戰打了近6年，美國進口中國貨並未見大減。

巴西及土耳其都是物產大國，俄羅斯是資源大國，美國沒少進口前面兩個國家的東西。最重要的是，美國若一次過向多國挑起關稅戰，特朗普真的想清楚美國人的通脹與民生壓力？不要鬧到最後，成了嚇人容易，丟臉更容易的後果。

說回美元，特朗普勝選之後，美元一直強勢，只是在亞洲，已令印度、日本股市大跌，各地都出現走資情況，其他國家想逃出美國制約實在太正常，而金磚國家早已開始本幣交易，美元沒落根本是已經開始的大趨勢，特朗普遲大到的威嚇，小國可能無可奈何，大國卻難說了。