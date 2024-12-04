撥亂反正：戲子和議 欠吸引力

新官上任三把火，「狂人」特朗普未上任已四處點火。包括預告向中國、加拿大及墨西哥進口貨品加徵關稅，成功迫使加墨領導人急急來電以至親自探訪求和。特氏又要挾中俄等金磚國家不要企圖另設交易貨幣取代美元地位，否則會向諸國加徵100%關稅。包括俄總統普京在內的多國領導人，隨即澄清他們根本無意或未是時候另立交易貨幣，令特氏倍添權威。

相反在外交方面，四處點火的是現任美國總統拜登，在臨卸任前批准烏克蘭使用美製遠程導彈攻俄、「趕死線」式地向以色列及台灣狂賣武器，還有新近的敍利亞內戰重燃和格魯吉亞顏色革命，甚至有傳美國會向烏方「歸還」當年在蘇聯解體後交出的核武。相對重內政與經濟，輕外交和軍事的特朗普，反而好像成了救火隊隊長，尤其是要兌現在上任24小時內結束俄烏戰事的承諾。

烏克蘭「戲子總統」澤連斯基早前與特朗普通電話後，對停火問題的態度隨即軟化，由之前矢言絕對不會以領土交換和平，改為強調人民比領土更為重要，提出若北約容許烏克蘭加盟，即使僅僅只會保護現時未獲俄軍佔領的烏國領土，烏方都願意停止對俄國的「熱戰」。

有關和議看來是烏方的一大讓步，但估計俄羅斯並不會收貨。首先，俄軍攻烏的主因（起碼表面上）是不滿北約持續東擴，威脅俄國的邊境安全，俄方要求的是烏克蘭永久中立和非軍事化，戲子提出的和議有違這兩大目標。其次是即使沒有有關和議，事實上烏軍在短中期內也無力奪回現時被俄軍佔領的土地，而只要美西方，尤其特朗普停止軍援烏方，雙方的「熱戰」便自然停止。和議某程度只是承認和維持現狀，對形勢佔優的俄方缺乏吸引力。