自成一家：擁核之日 滅國之日

美國總統當選人特朗普明年重返白宮，很大機率不再大力援烏。現任總統拜登顯然很想把握任期最後一點時間幫助烏克蘭，除了加快軍援和允許烏軍使用美製遠程導彈，美媒披露他也考慮把在蘇聯解體後被拿走的核武歸還給烏克蘭。不過這項政策落實的可能性極低。

俄羅斯總統普京已經把話說死，一旦西方國家把核武器轉讓給烏克蘭，俄軍會第一時間加以摧毀，絕對不會給烏克蘭使用的機會。美國向烏克蘭開綠燈的話，俄國一定會先發制人向烏國動用核武。烏克蘭擁核之日，就是其滅國之日，澤連斯基政府斷不敢接收美國送還的核武器。

退一步說，假若烏克蘭成功接收核武，按照俄羅斯的強硬立場，不僅會使用核武器打擊烏克蘭，也非常有可能直接打擊歐美陣營。俄軍目前擁有數千枚核彈頭，隨時可以打擊任何國家。美歐必須慎重計算轉讓烏克蘭核武器的嚴重後果。

依我來看，美國向烏克蘭提供核武的消息，只是拜登政府的心理戰，意圖向普京施壓。但俄羅斯在俄烏戰爭中已經有數十萬人傷亡，不可能把到手的領土吐出來還給烏克蘭。普京一直堅持烏克蘭必須放棄收復被俄羅斯佔領的領土和加入北約，俄國才會考慮停火。所以美國白宮國家安全顧問沙利文近日已經澄清相關報道不實。

反而是澤連斯基，日前首次暗示若北約將烏克蘭仍控制的領土納入其保護傘下，願意在不收復所有領土的情況下結束戰爭。這番話反映俄烏停火可能會參考朝鮮戰爭模式，即雙方以目前局面作為實際分界線，暫時不解決俄佔地方的主權歸屬。俄烏戰爭已持續逾兩年，兩國皆損失慘重，僵持下去對大家都沒有好處。除了這個方案，似乎也沒有別的較好方案。