筆下風雲：敲打盟友 眾叛親離

特朗普還未正式上台已忙不迭出招，除了殺氣騰騰要向中國貨品再加徵10%關稅，最令盟友震驚的是，連簽訂了《美墨加貿易協定》的墨西哥、加拿大，特朗普也不放過，揚言要對該兩國的商品徵收25%關稅。連傳統盟友也可以這樣敲打，證明美國在特朗普治下完全不講道德，也不講法規，已沒有甚麼事情幹不出來。

加拿大總理杜魯多旋即出訪美國求見特朗普，美媒引述消息指，他現身特朗普的海湖莊園，惟至今仍未有官方正式通報，未知兩者會面詳情。加拿大財長卻急如熱鍋上的螞蟻，重申美國、加拿大和墨西哥這三個北美貿易夥伴，應劃一對華政策。顯而易見，加拿大似乎再次向美國和特朗普「效忠」，以反華同盟的姿態冀特朗普收回關稅成命。

或許特朗普又是使出一貫的手段，將關稅大棒當成討價還價的籌碼，只要這些國家能夠滿足到特朗普某些要求，這25%關稅未必一定全額徵收或徵收到底。只是經特朗普這麼蠻纏胡攪，西方盟友會有甚麼想法？還會認為美國可靠嗎？尤其是加拿大一直唯美國之首是瞻，反華站在最前線；而墨西哥向來是美國的後花園，拜登時期為了跟中國脫鈎，還力促企業從中國搬到墨西哥設廠。杜魯多還巴巴的向特朗普求饒，只會被特朗普更加瞧不起。

事實擺在眼前，美式民主顛三倒四，僅因為白宮換人，簽訂了協議也可說翻就翻，歐洲看在眼裏，肯定膽戰心驚。事實上，特朗普曾言要對所有國家的商品都徵收關稅，堅決走上單邊孤立主義，反而中國對外打開大門，堅持多邊主義，歡迎各國到來做生意。失道寡助，得道多助，美國在特朗普上台後，勢必加快喪失國際領導地位，中國必成穩定全球經濟的最大力量。