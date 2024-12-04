龍吟虎嘯：不能讓反獨促統受挫

近日賴清德「過境美國」訪問太平洋三島國，大陸目前反應主要是對準美國。中國外交部重申，堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義、理由竄美，堅決反對美方以任何形式縱容、支持「台獨」分裂分子及其分裂行徑，北京將關注事態發展，採取堅決有力措施捍衞國家主權和領土完整。

這時美方公布已批准總額3.8億美元的新一輪對台軍售，囂張地撐賴清德「倚美謀獨」，把中方「堅決反對」當耳邊風，在台灣問題是中國核心利益中的核心、第一條不可逾越的紅線上挑戰中國，有美國行動支持，台灣當局近來少有的硬了起來。

為了給賴清德壯行，也為了在山姆大叔面前表示「不負所望」，台灣防務部門日前發布了題為《攜手團結，無懼挑戰》的影片，長近一分鐘的影片，畫面剪輯了國際政要挺台，台灣防疫物資援外以及台軍訓練片段，旁白吹噓台灣一直是區域內穩定且值得信賴的夥伴，是國際社會的關鍵力量，追求和友盟國家的共榮發展，從未向威脅低頭……如果有人想要破壞區域和平穩定，台軍堅決說「不」，做好準備，隨時挺身而出。

哈哈，面對大陸兩年多以來的海空大包圍戰備、警巡及軍演，沒見台軍挺身而出呀？今次怎麼了，突然豪橫了，打了雞血了，不當縮頭烏龜了，所謂隨時挺身而出，是啥時呢？夠膽挺出來給大家看看嗎？有朝一日，就算真的挺出來了又有啥用呢？在解放軍強大力量碾壓面前，還不是「灰飛煙滅」。對於賴清德今次「過境竄美」，中國外交部已嚴正表示：「將採取堅決有力措施捍衞國家主權和領土完整」。賴清德竄訪共有7天，大陸將如何採取堅決有力措施反對他的「外交謀獨」行動？大家拭目以待。

話已講出去了，就一定要有「堅決有力措施」出台，否則就會助長美台氣燄，賴清德的「倚美謀獨」、「新兩國論」就會更加囂張，「反獨促統」就會受挫。