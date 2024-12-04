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私家車撞欄 揭女司機酒駕

【本報訊】昨日凌晨1時許，據報一輛私家車駛至將軍澳影業路近寶寧路交界時失控撞向欄杆。適時有警員巡經現場上前了解，發現姓麥（33歲）女司機身上有酒氣，遂為她進行酒精呼氣測試，並錄得超標讀數。
經初步調查後，麥女涉嫌「酒後駕駛」被捕。她其後報稱受傷，清醒由救護車送往將軍澳醫院治療。
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