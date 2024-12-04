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過路捱的士撞 老婦倒地送院

救護員接報到場，將老婦送院救治。 救護員接報到場，將老婦送院救治。
救護員接報到場，將老婦送院救治。
【本報訊】昨晨9時許，一輛的士沿筲箕灣望隆街行駛，右轉入工廠街時意外撞倒一名途經老婦，女事主倒地擦傷手腳，旁人見狀代為報案求助。救護員接報到場，隨即以擔架床將姓胡（82歲）老婦抬上救護車送院救治，的士姓黃（76歲）男司機則在場協助調查意外經過，事故原因有待確定。
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