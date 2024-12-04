撼死車困駕駛室 貨車司機不治

【本報訊】新田公路前晚8時許發生交通意外，一名姓張（37歲）男子駕駛貨車往上水方向行駛，其後沿支路駛至近石湖圍路時，撞向前方一輛停泊路邊的重型貨車車尾，張男一度被困在駕駛室，由消防員救出時已陷昏迷。張男被送往北區醫院搶救，惜至昨日凌晨5時15分證實不治。意外原因有待調查。