田螺車甩「田螺」 石屎散落一地

【本報訊】昨午4時許，一輛田螺車駛至啟德承啟道與淋縉街交界迴旋處時，車斗突然脫落，跌落路中並擊中一個路牌，司機發現立即停車及報案。救援人員接報趕至，證實無人受傷。由於車斗內石屎及機油散落一地，警員遂圍封事發路段，待工人到場處理。