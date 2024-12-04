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田螺車甩「田螺」 石屎散落一地
田螺車行駛時車斗脫落。（文健雄攝）
【本報訊】昨午4時許，一輛田螺車駛至啟德承啟道與淋縉街交界迴旋處時，車斗突然脫落，跌落路中並擊中一個路牌，司機發現立即停車及報案。救援人員接報趕至，證實無人受傷。由於車斗內石屎及機油散落一地，警員遂圍封事發路段，待工人到場處理。
田螺車車斗跌落路中，石屎散落路面。
連接車身與「田螺」的位置爆裂。
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