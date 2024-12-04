臥底上網捉毒販 檢萬粒太空油彈

掃毒貨值3700萬 拘99人包括中一學生 為了打擊網售毒品活動，執法部門派員作出8次臥底行動，喬裝買家與毒販交易而鎖定其身份。在上個月的最後一周採取「沙鷗」行動，偵破66宗販毒案，摧毀一個太空油處理中心及3個毒品倉和分銷點，以涉嫌「販運危險藥物」及「管有第一部毒藥」等罪名拘捕99人，年紀最細是一位中一學生，並檢獲近58公斤、包括太空油等不同種類的毒品，市值約3,700萬元。

行動於11月3至30日舉行，被捕的99人（12至73歲）包括88男11女，當中12人屬於21歲以下，其中5人為學生，年紀最小僅12歲，是中一學生，被捕時藏有一克懷疑大麻。行動中檢獲逾20公斤懷疑可卡因、14公斤懷疑冰毒、小量氯胺酮和海洛英、超過20公斤懷疑大麻、414支懷疑大麻油、1.69公升俗稱「太空油」的液態依托咪酯、1,195克依托咪酯粉末、9,968枚「太空油」煙彈。而起出的太空油及依托咪酯粉末，可製造4,993枚太空油煙彈。

販毒集團分兩層架構 執法部門指出，為加大力度打擊網上銷售毒品進行了8次臥底行動，派員喬裝買家與毒販交易，從而鎖定毒販身份。當中鎖定一個有兩層架構的販毒集團，發現集團操控一個太空油處理中心及3個毒品儲存倉和分銷點，分別位於土瓜灣、青衣、打鼓嶺及大角咀，同時鎖定8名集團骨幹成員，他們負責太空油加工、儲存毒品和派送毒品工作。

最後，執法部門於11月26至30日採取行動，搗破上述太空油處理中心及毒品儲存倉，並拘捕8名（22至48歲）本地男女，檢獲530克依托咪酯粉末、一公升太空油、2,227太空油煙彈和3.8公斤其他毒品。該批依托咪酯粉末和太空油，可額外製成2,423枚太空油煙彈。

該8名男女疑犯分別被暫控「販運危險藥物」及「管有第一部毒藥」罪名，已於11月29日至12月2日在九龍城裁判法院及西九龍裁判法院提堂。

涉太空油案激增10倍 資料顯示，執法部門去年偵破8宗涉及太空油案件，拘捕9人，檢獲600克依托咪酯粉末；但今年1月至10月已偵破90宗，拘捕132人，檢獲超過8公斤依托咪酯粉末，較去年大幅上升。執法部門指，近年濫用太空油人數有上升趨勢，不排除因太空油煙彈較便宜，價錢由100至800元不等所致。

香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君表示，太空油效果快上快落，吸食者會出現「吊癮」徵狀，長期濫用會令身體產生耐藥性「非常難戒」。另外相當多太空油濫用者都是未成年人士，對於腦部仍未發展的小朋友影響尤為嚴重。註冊社工梁兆騏指，今年初發現青年吸食太空油，人數第3季開始激增，6月開始接觸至今超過70人，相對去年只有兩人的數字大升。