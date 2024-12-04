涉藉公職招生意判囚 醫委會前委員上訴得直

【本報訊】香港醫務委員會前業外委員兼律師劉慧兒早前被廉政公署落案起訴，指她涉嫌藉公職之便，披露一名投訴人的個人資料及投訴詳情，再唆使對方聘用她，以向一名醫生提出民事申索。劉經審訊後，被裁定藉公職作出不當行為罪罪成，被判入獄30個月。劉不服定罪及刑期，向上訴庭提出上訴。上訴庭昨經開庭後，即時裁定劉的定罪上訴得直，撤銷定罪及判刑。上訴庭將於稍後頒布書面裁決理由。

質疑涉案行為是否公職失當 現年65歲的女上訴人劉慧兒，是一名事務律師，並於2012年1月24日至2018年1月23日期間擔任醫委會的業外委員。控罪指劉涉嫌於2017年4月1日至2018年1月23日間，身為醫委會業外委員執行職務或相關事情上，無合理辯解或理由而故意做出不當行為。上訴方質疑涉案行為的嚴重程度，是否達致公職失當程度，並指劉稱其犯案原因是出於為病人福祉着想，病人並不介意透露資料，她與病人會面時亦是以義工身份出席。律政司一方則指，劉披露病人資料是違反了資料保密性。

本案涉及一名投訴人於2015年6月向醫委會投訴一名醫生，指該醫生涉嫌專業失德。投訴其後轉介至醫委會的初步偵訊委員會作初步調查，而劉獲醫委會委任為該偵訊委員會成員。廉署發現劉曾向一名非政府機構的社區組織幹事，披露投訴人的個人資料，以及其投訴該名醫生的詳情。此舉動引致該社區組織幹事安排投訴人與劉於2017年5月26日會面，期間涉唆使投訴人聘用她向該醫生提出民事申索。最後劉的律師事務所成為投訴人的代表，以協助投訴人作出民事申索。廉署調查後發現，劉的律師事務所其後要求投訴人支付逾50萬元律師費。案件編號：CACC 168/2023