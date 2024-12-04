破1.2億元私煙案 截車冚倉 5男落網

香港海關於上周六（11月30日）及前日，分別在葵涌、天水圍及元朗偵破兩宗大型走私香煙案，包括一宗入口和一宗轉口案件，搗破一個大型非法製成煙草儲存倉庫。行動共檢獲約1,500萬支白牌及傳統未完稅香煙，以及約7.8噸未完稅製成煙草，總市值約1.2億元，應課稅值約8,100萬元，拘捕包括貨櫃車司機、倉庫負責人及搬運工人等共5名涉案男子。

海關稅收罪案調查科人員經深入調查後，上周六突擊搜查天水圍一個物流倉庫，在一批由馬來西亞將轉口往澳洲的貨物中，起出約500萬支私煙。至前日，關員經情報分析後，在葵涌貨櫃碼頭截查一個由泰國抵港、報稱載有雜貨的40呎貨櫃，打開貨櫃經查驗後，檢獲約1,000萬支私煙，拘捕一名63歲貨櫃車司機。

其中700萬支為白牌煙 其後，關員對該批私煙展開監控遞送行動，前晚追蹤至元朗新田，搗破一個佔地約一萬呎的大型非法製成煙草儲存倉庫，檢獲約7.8噸未完稅製成煙草，拘捕4名（32至40歲）男子，當中一人為倉庫負責人，餘下3人則是協助搬運私煙及煙草的搬運的工人。檢獲的私煙中，約700萬支為白牌煙，佔入口私煙總數七成，其餘則是傳統私煙，相信該批入口私煙供應本地市場。海關相信，今次行動中已成功堵截大量白牌煙、私煙及非法煙草流入香港。

經過一系列針對白牌煙執法行動後，海關留意到市面銷售白牌煙情況受到控制，並會繼續監察白牌煙的市場動態及採取堅定執法行動，呼籲市民購買香煙時必須保持警惕，選擇信譽良好的店舖，切勿購買來歷不明或價格異常的香煙，以免誤墮法網。

海關會繼續根據風險評估和情報分析，加強打擊跨境的私煙活動。走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。