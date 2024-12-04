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野豬闖東廊亂竄 愛協帶走

愛協人員以繩索將野豬捉走。（胡德威攝） 愛協人員以繩索將野豬捉走。（胡德威攝）
愛協人員以繩索將野豬捉走。（胡德威攝）
【本報訊】昨晨6時許，有駕駛人士沿東區走廊西行，途經太古城對開時，發現一隻小野豬在橋面亂竄，擔心對路面使用者及野豬造成危險，於是報案求助。警員接報到場經一輪追堵後，成功以數塊鐵板圍困野豬，待愛協人員到場捕捉帶走，據悉小野豬疑有受傷，惟受傷原因未明。
小野豬闖上東廊橋面。小野豬闖上東廊橋面。
小野豬闖上東廊橋面。
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