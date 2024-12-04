攜手拉車搭扶梯 女子失平衡跌倒

【本報訊】社交網昨日流傳一張扶手電梯意外圖片，地點為港鐵油塘站，可以見到一名女子，頭下腳上躺臥在扶手電梯底部，身邊有一部手拉車，有港鐵職員在旁了解女子情況。貼出圖片的網民指，目測該女子無反應，港鐵工作人員反應好快，立即停了該部扶手電梯。有網民則提醒，「大家小心點，如果有人推買餸車、BB車都唔好上去住，唔好貪時間啦，唔係累到自己，依家真係好危險」。