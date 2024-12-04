攜手拉車搭扶梯 女子失平衡跌倒
【本報訊】社交網昨日流傳一張扶手電梯意外圖片，地點為港鐵油塘站，可以見到一名女子，頭下腳上躺臥在扶手電梯底部，身邊有一部手拉車，有港鐵職員在旁了解女子情況。貼出圖片的網民指，目測該女子無反應，港鐵工作人員反應好快，立即停了該部扶手電梯。有網民則提醒，「大家小心點，如果有人推買餸車、BB車都唔好上去住，唔好貪時間啦，唔係累到自己，依家真係好危險」。
車站職員即按掣煞停扶梯
港鐵表示，根據紀錄，昨日下午約1時，一名攜帶手拉車的女乘客在將軍澳綫油塘站乘搭扶手電梯期間，懷疑失平衡跌倒。在附近當值的車站職員隨即按動緊急掣煞停扶手電梯及提供協助，並召喚救護車將其送院治理。該扶手電梯經承辦商檢查及確認運作正常後，已於稍後時間重開。
港鐵公司一直透過站內廣播、宣傳海報及定期舉辦扶手電梯安全運動，並配合相關政府部門有關安全使用扶手電梯的宣傳，以加強乘客使用扶手電梯的安全意識。港鐵呼籲乘客如攜帶大型行李，例如行李箱、手拉車時，應使用升降機以保障安全。
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