東呼即應：大型BB車登港鐵車廂 網民籲多為他人着想
【本報訊】香港人北上吃喝玩樂也好，回「鄉下」日本也罷，總之一有時間便離開幾天充充電，都只因香港那麼逼仄。
港鐵有行李體積限制
《東呼即應》留意到網上熱傳一張照片，有一架相當大型的嬰兒車登上一輛相信是港鐵的車廂，當中的小朋友小腳一直在撐，似乎伸展得相當寫意，簡直可以說是嬰兒車界的勞斯萊斯。小朋友當然是寫意了，但很多網民批評父母不夠顧及別人，也有網民大吐苦水，平日不少父母自己坐一個位，又堅持要嬰兒車對準自己，於是阻塞了整條通道。
而據港鐵規定，乘客攜帶的行李長闊高相加尺寸總和不得超過170厘米，任何一邊長度不得超過130厘米。「巨型BB車」實際上有沒有超標，還真的要量度過才知道，但正如有人指出，就算「法例沒有禁止」，也可以顧及別人多一點，多走一步，暫時收起那架「豪華嬰兒車」，抱起寶寶一會兒，這樣大家便都高興了。
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