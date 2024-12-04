東呼即應：大型BB車登港鐵車廂 網民籲多為他人着想

港鐵有行李體積限制

《東呼即應》留意到網上熱傳一張照片，有一架相當大型的嬰兒車登上一輛相信是港鐵的車廂，當中的小朋友小腳一直在撐，似乎伸展得相當寫意，簡直可以說是嬰兒車界的勞斯萊斯。小朋友當然是寫意了，但很多網民批評父母不夠顧及別人，也有網民大吐苦水，平日不少父母自己坐一個位，又堅持要嬰兒車對準自己，於是阻塞了整條通道。