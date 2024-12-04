明年收回欖隧 當局首透露大降價不免費

【本報訊】大欖隧道的專營權將於明年5月屆滿，運輸及物流局昨首次透露，計劃在收回隧道後，大幅下調所有車種的收費。其中商用車會以「效率優先」的原則下調並劃一收費，但不考慮免費通行，期望能紓緩屯門公路、吐露港公路的交通，理順新界西北往來市區的交通。

商用車劃一收費 局方昨在社交平台指出，下調商用車收費後，相信可減少商用車的行車距離、時間和燃油成本，節省的燃油費或可抵銷隧道費，增強運輸業界的經營效率，亦能夠支持物流業營運和發展。局方又留意到有非專營巴士老闆透過業界反映，相信商用車的隧道費下調後，能減低其營運的成本，亦能惠及顧客。

對於有意見希望大欖隧道免費通行，運流局指出，大欖隧道於繁忙時間的使用量一直高企，各界普遍認同需保持欖隧暢通，力保不「塞」，因此政府必須謹慎調整隧道費，避免誘發過量額外車流，導致交通擠塞，令社會整體利益受損。

早前有消息指，政府初步計劃實施分時段收費，現時私家車的58元隧道費，改為繁忙時間45元、一般時段30元，非繁忙時間18元；的士及商用車輛分別會劃一收費28元及43元；電單車繁忙時間收費18元、一般時段12元，非繁忙時間7.2元。