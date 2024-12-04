首次11月3度打風 上月均溫歷來最高

【本報訊】受華南沿岸低層大氣的氣旋性流場較正常強影響，本港上月天氣多雲多雨，總雨量達194.1毫米，成為有紀錄以來11月的第二高雨量。連同氣溫較正常高的9月及10月，今年秋季遠較正常溫暖，平均氣溫為26.5度，而平均最低氣溫則達24.5度，均屬有紀錄以來同期最高；至於平均最高氣溫為29.2度，則是同期其中一個最高。熱帶氣旋銀杏、桃芝及萬宜上月更接連影響本港，創下自1946年以來首次在11月3度發出熱帶氣旋警告信號的紀錄。

總雨量194.1毫米 史上第二多 天文台稱11月總雨量為194.1毫米，是正常值39.3毫米的約5倍及為有紀錄以來第二高，僅次於1914年的最高紀錄224.2毫米。今年首11個月的累積雨量為2,309.7毫米，較同期正常值的2,402.4毫米少約百分之四。

本港11月接連受到多個熱帶氣旋影響，其中熱帶氣旋銀杏、桃芝和萬宜相繼襲港，令天文台自1946年以來首次於11月3度發出熱帶氣旋警告信號。當中，隨着桃芝靠近，11月13日本港天氣轉壞，天文台於當晚發出八號烈風或暴風信號，是自1946年以來年內最遲發出的八號烈風或暴風信號。在桃芝殘餘的影響下，11月14日至15日本港普遍錄得超過30毫米雨量，而沙田區及大埔區部分地方的雨量更超過70毫米。