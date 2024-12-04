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房會地盤工友暈倒 送院不治

事發於上水嘉富坊一地盤。（陳嘉順攝） 事發於上水嘉富坊一地盤。（陳嘉順攝）
事發於上水嘉富坊一地盤。（陳嘉順攝）
【本報訊】昨午5時許，一名姓蘇（70歲）男工人於上水嘉富坊一房委會地盤內工作時突然暈倒，工友報案求助。救護員奉召趕至，將昏迷事主急送北區醫院，惜終告不治。警員正調查事件原因。
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