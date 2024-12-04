機構推滲漏網上調解 免費服務

【本報訊】樓宇漏水、滲水往往牽涉多方責任。據食環署及屋宇署的「聯合辦事處」（俗稱「滲水辦」）數字，本港平均每年有逾4萬宗單位滲漏投訴，惟每年完成調查的只有約5,800宗。截至去年9月，仍有約一萬宗個案在進行調查。業主及住戶要處理有關問題，就要面對時間長且價格貴的法律程序。有非營利仲裁調解機構昨天推出免費「滲漏糾紛義務網上調解服務」，透過網上調解協助解決社區滲水糾紛。

由當事人主導 免衝突升級 該服務計劃由一邦國際網上仲調中心聯同義務工作發展局推出。滲水問題發生後，有關雙方可在任何階段同意進行調解，屆時可通過網站提交聯絡資料及調解申請書，並透過平台安排義務調解員進行調解。調解過程由當事人主導，而非將決策權完全交予法庭，同時緩解雙方情緒，避免衝突升級。

義務工作發展局主席彭韻僖表示，該網上平台會由義務的專業調解員，向涉事雙方提供免費調解服務，相信能在解決樓宇滲漏爭議上發揮關鍵作用。機構期待透過是次措施，促進社區和諧，使市民都能安居樂業。