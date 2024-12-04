發牌招標 促查承建商安全紀錄

【本報訊】近日工業意外頻生，上月接連發生5宗致命工業意外。工聯職安健協會認為有關事故是香港職安問題的重大警號，加強相關制度刻不容緩。協會建議應該繼續推動參考英國建築規定設計與施工配合的立法；在發牌及招標時，設立審查承建商過往安全紀錄的制度。協會又促請政府徹查意外成因，並改善現時惡劣的職安健環境，保障工人生命安全。

工聯職安健協會聯同建造業總工會昨召開記者會，工聯職安健協會副主席葉偉明表示，要改善現有職安狀況，在發牌及招標時已需要作出監管。他指應審查承建商過往安全紀錄的制度，包括董事及管理人員是否均具備合適安全管理資格，以及過往在工程項目中有否違規紀錄等，作出評估是否應發牌及由該承建商負責工程。

參考內地 獎勵防事故員工 議員郭偉强認為，香港現行的建築安全設計屬自願性質，沒有法律效力，懷疑因此成效不彰，建議政府就英國的安全設計方式和施工設計與管理模型立法。他又稱地盤範圍大，不能只依靠安全主任，因此發展商、承建商、設計人員、管理人員及工作人員等每一級，均需對安全負上相應的責任。

香港建造業總工會理事長周思傑則指，改善職業安全應由源頭做起，例如將職業安全教育納入中學課程，從小加強安全意識。他又指出，工人有時因僱主或管工的要求趕工，導致未有足夠時間去觀察工作環境安全，故制訂合理施工期實屬必要。他又建議，政府可設立工人報告安全隱患，包括改善建議等獎勵機制，參考國內安全生產法，對在防止安全事故的僱員給予獎勵，加強監督，建立重視職安的文化。