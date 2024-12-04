申訴署去年接4400投訴 向部門提186建議 9成落實

【本報訊】申訴專員公署成立35周年，首次舉辦國際申訴專員高峰論壇。公署指去年接獲4,400多宗投訴，較上一年度少近1,000宗，完成逾88%投訴個案，期間共進行95項全面調查，並完成10項直接調查行動，向各司局及政府部門提出186項建議，當中逾90%建議獲接納並落實。政府表示，樂見每一項建議可以增加對香港管治的了解，並且向公眾確保政府致力透過獨立、客觀和公正的調查去問責。

首辦國際高峰論壇 交流經驗 有關論壇吸引140多名來自40個國家的申訴專員和學者參與，探討申訴專員制度發展和挑戰，交流經驗。香港會與8個組織簽署合作備忘錄，促進國際合作。

申訴專員陳積志指公署成立以來，致力找出公共行政和服務可改進的地方，並提出建議，透過對投訴進行有力、獨立和客觀的調查，推動問責制及提升行政透明度。他又指年初接任專員以來，已推行3項新策略方向，包括更廣泛利用調解方式處理投訴；加強部門合作，以積極和合作態度處理公眾關注的問題；以及向社會宣揚正面看投訴理念。

他強調以傳統方式處理案件往往需時數月，而調解可節省時間，甚至在一日內解決糾紛，又指若有效解決紛爭，將能優化政府行政安排，提升市民對政府服務的滿意度，有助防止社會衝突，讓社會集中精力發展經濟和改善民生。