警隊總督察呃補水案 下周二裁決

【本報訊】已退休的警隊總督察葉春榮，2019年在職時，涉嫌於反修例風波期間使用虛假文件，以詐騙逾時工作及紀律部隊逾時工作津貼，涉款約4.6萬元。他否認一項在公職中行為失當及7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，經審訊後早前被裁定案件表面證供成立，案件於昨日結案陳詞。

控方指證據顯示上級並無指示被告參與「踏浪者行動」，被告毋須逾時執勤，卻擅自申領逾時工作津貼，故屬公職失當。辯方則指，無證據顯示被告於案發時不在警署，亦無證據證明他沒有執勤。裁判官把案件押後至下周二（10日）作裁決。

7天逾時工作津貼 涉款4.6萬 56歲男被告葉春榮，報稱退休人士，退休前任職警隊總督察，駐守沙田警區。被告被控於2019年8月7日與8月23日之間，向香港警務處提交虛假申請，即指他合乎資格申領因參與「踏浪者」行動有關工作的逾時工作及/或紀律部隊逾時工作津貼；需要工作執行「踏浪者」行動有關職務；及因此向香港警務處提交上述的虛假申請以作處理及批核。

被告另被控於2019年8月7日、8日、10日、12日、13日、17日及23日，於該7天意圖欺騙其主事人，即香港警務處，而使用一份對其主事人有利害關係的文件，即一份申領於上述7天的逾時工作，以及紀律部隊逾時工作津貼的電腦輸入文件，內附一份在要項上載有虛假，錯誤或欠妥的陳述，即被告葉春榮如申領所述逾時工作，及該代理人明知是意圖用以誤導香港警務處。案件編號：STCC 1716/2023