水上樂園年蝕兩億 議員倡政府接管

【本報訊】海洋公園去年度虧損約7,000萬元，公園又披露水上樂園虧蝕兩億元。政府亦稱水上樂園的入場人數及收入均與當年預算有「大距離」。有議員指，海洋公園在政府資助下才能收窄虧損規模，擔心未來沒資助下難收支平衡。公園則指，水上樂園仍在成長中，已在冬天閉園以削減支出。

海洋公園提到，去年度EBITA（稅前息前折舊攤銷前虧損）按年減少30%至2.9億元，在政府資助2.8億元下，已經接近收支平衡，期望今年獲更多商業捐助及贊助。不過，園方透露，水上樂園去年虧蝕兩億元。

10月關園省開支被質疑 議員田北辰表示，公園在年度資助下雖很大機會轉虧為盈，但政府資助即將完結，相信園方難找到2.8億元額外收入，認為「水上樂園同泳池都差不多」，應交由政府接管。議員葉劉淑儀則提到，水上樂園早年以40多億元興建，詢問最新營運狀況，又指香港10月亦很溫暖，質疑關園的準則。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，過去兩、3年水上樂園的入場人數及收入均與當年預算有「大距離」，正思考如何處理。海洋公園公司主席龐建貽則指，水上樂園現時仍在成長中，且在夏天時很受歡迎，但在冬天受氣候及市民消費習慣改變，營運得比較困難，因此在今年10月關閉園區。

海洋公園公司行政總裁黃嗣輝則指，水上樂園大部分入場人士均為本地客，參考過去入場人次數，8月暑假後便會下跌，而10月公園會舉辦較高利潤的萬聖節活動，因此停開水上樂園以善用人手。他又稱，全世界標榜「全天候水上樂園」都會停開兩、3個月，而本港水上樂園過去兩年冬天開放時都「比較辛苦」，需要捱貴暖水及暖氣，但入場人數少，未能抵銷開支。

另外，園方指會把握大熊貓熱潮帶來的商機，例如推出自家大熊貓品牌，又說半年內相關產品種類升逾一倍，其中不論是60元大熊貓「盈盈」育兒布偶，乃至1,400元的仿真大熊貓公仔，「一推出都即刻搶購一空」。