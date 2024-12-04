黎智英 圖阻國安法實施 否認視美為主子

發起一人一信行動 冀特朗普制裁助攻 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨續審。庭上揭露，黎智英為阻止國安法實施，不但在港發起「一人一信救香港」行動，呼籲寫信給特朗普，更多次接受外媒訪問，不諱言期望特朗普會向中方官員施行嚴厲的制裁，包括凍結中國官員的銀行帳戶。不過，黎否認視美國為主子，亦否認反修例事件是為美國打仗。

黎智英昨繼續接受辯方大律師關文渭主問。辯方提及2019年10月的一則報道，寫到黎接受美國哥倫比亞廣播公司訪問，指黎在訪問中，「變相承認香港反政府事件是『為美國打仗』」，有議員批評黎「明目張膽地為其美國主子說話」。黎智英昨在庭上否認說法，強調只是為了與美國相同的價值而抗爭，為着「我們」而抗爭，跟美國無關，他亦沒有視美國為「主子」。

稱為與美國相同價值抗爭 而2020年5月，黎智英在《紐約時報》撰文，提及希望美國不要全面取消對港特殊待遇，謂應仔細審視部分措施的後果。黎昨指，措施會損害香港國際地位，對中國來說，香港的經濟價值便會減少，令香港變得更易受干預。

另外，黎智英亦於2020年5月向陳梓華轉發題為（人大今晚公布港版「國安法」）的新聞，指「×街打到嚟喇」。黎昨稱，之所以用粗口，是因為擔心國安法會取代《基本法》，法治恐蕩然無存，他當時認為是時候開Twitter（現稱X）帳戶，讓世界知道國安法後香港的情況，並決定在同月22日開設帳戶。而同日，《蘋果日報》發起「一人一信救香港」行動，務求阻止國安法實行，並在兩日的《蘋果》頭版宣傳行動，寫有「簽名影畀特朗普 呼籲全球救香港」字眼。黎智英昨指，開Twitter跟發起一人一信行動並沒直接關係。

同年5月23日，黎智英在Twitter帳戶發貼文，顯示了一張相片，相片中有人拉起寫着「支持國安立法 護航一國兩制」的橫額，黎用英文稱：「美國政府應否把他們加入制裁名單？」黎智英昨稱，他認為國安法會破壞香港自由，而相中人都支持國安法。黎坦言，應該盡最大努力阻止國安法實施，認為隨着國安法來臨，做媒體生意會很危險，作為老闆，面對危險時他會負全責。

庭上播放2020年5月28日黎智英接受彭博訪問的片段。黎智英說，特朗普說過，如果北京通過國安法，將會面臨嚴重後果，黎相信特朗普是守信用的人。黎智英期望特朗普會推出嚴厲的制裁，形容這是唯一救贖，並認為最有效的方法，是凍結中國官員在美國的銀行帳戶，因會嚇怕他們。同日他接受BBC的訪問，重申國安法摧毀香港的法治和自由，期望特朗普落實嚴苛的制裁。黎智英昨指，這些都是他當時真誠的想法。雖然當時他並沒完全知悉國安法全文，但如果等到具體條文出爐，一切已經太遲。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點