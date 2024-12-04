昂坪市集「三國風雲館」 沉浸式體驗經典戰役

「三國」時代魏、蜀、吳鼎立，其人物和故事家傳戶曉。三國浩蕩情景最近更現身昂坪市集，市民可以體驗香港首個以三國為主題的歷史文化旅遊館，寓教育於娛樂，場內設有多個場景，展出多場重要戰役、經典人物。當中更有大型沉浸式效果影像，讓旅客有如置身三國歷史故事中；展館更設有互動遊戲讓觀眾體驗虛擬攻城，感受戰場上的緊張。主辦機構藝文發展基金會會長謝景霞表示，展館旨在以生動有趣方式向大眾介紹中國歷史及文化，期待推出更多中國歷史文化展館。

「中國王朝風雲館」之「三國風雲」集歷史、文化、教育、旅遊、娛樂五大元素，其中焦點場景「三國風雲館」透過270度沉浸式影像，將旅客帶回到2000多年前的三國戰場，讓大家置身於《三國演義》的經典場景中，體驗赤壁之戰到官渡之戰，最後更可親自參與虛擬攻城遊戲，有如置身三國歷史故事中，感受戰場上的刺激。

生動有趣方式介紹中國歷史 謝景霞表示，2022年起與昂坪360合作，籌備以「三國」為主題的「中國王朝風雲館」，旨在以生動有趣的方式向大眾，尤其是年輕人介紹中國歷史及文化，期望未來能邀請更多學校參觀，讓學生通過創作短片或舞台劇等形式學以致用，她又期待藝文發展基金會繼續與昂坪360深度合作，推出更多中國歷史文化展館。

主禮嘉賓港區全國人大代表、「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下「愛國主義教育工作小組」委員鄺美雲對於「三國風雲館」大為讚賞，「這體驗館概念很不錯，能夠令學生、旅客及香港市民大眾更加了解中國歷史，中華文化博大精深，很期待將來會展出唐朝年代的主題，因為唐朝華服很美麗，而且可以從服裝及舞蹈了解中國文化也不錯。」

華夏文化娛樂公司行政總裁吳雨表示，「中國王朝風雲館」的成立不僅是文化歷史的傳承，也是對年輕人智慧啟發的重要契機。他提到，館內展示了三國時期的歷史人物，如關羽等代表的忠義與道德觀，這些故事不僅反映了人性，也蘊含着寶貴的人生智慧，希望年輕人能從這些歷史人物中吸取智慧，並以此為基礎，樹立人生目標。

參與呂布趙雲互動武打遊戲 遊客經過蜀道行時，長廊布置成蜀道棧橋，兩旁懸崖峭壁間展現出壯麗的鳳凰飛騰與瀑布景象盡現眼前，就像親臨四川的險峻地勢。隨着煙霧繚繞，觀眾如同身處古代棧道，體驗當年蜀國大軍經過這條艱險之路。展館內亦設有多個互動元素，其中三國武將兵器互動劇場以影片介紹各國兵器特點與戰術，如蜀國的鐵斧、魏國的長槍、吳國的弓箭，大家還可以參與呂布跟趙雲的模擬互動武打遊戲，透過人工智能讓參與者一同擊鼓助威，為英雄加油打氣。

觀眾亦有機會親手掌握傳說中重達82斤的青龍偃月刀，近距離觀看各國戰袍和戰馬，感受三國時代的戰爭風雲。另外，大家可以像三國中智慧的象徵——諸葛亮般站在虛擬古代城牆上，彈奏以科技模擬的戰國古琴智退敵軍。展覽亦結合高科技互動投影，觀眾可參與放孔明天燈，體驗這位智慧軍師的奇謀妙計。

展覽開館時間為每日上午11時至下午4時45分，每場時間約15分鐘。門票即日起於昂坪360售票處和昂坪市集旅遊資訊中心發售，現時更有開幕優惠，成人、小童、長者門票劃一90元。