醫健：健康在您手：你有唇瘡困擾嗎？

不少人在長時間工作和高壓環境，缺乏足夠的休息，容易誘發唇瘡。唇瘡是由單純疱疹病毒（HSV）引起的感染，而免疫系統功能下降是誘發唇瘡的重要因素。

唇瘡的主要症狀為唇部或周圍皮膚出現小水泡，這些水泡通常會伴隨着刺痛、癢感或灼熱感。水泡在幾天內會破裂，形成潰瘍並最終結痂，過程可能持續一至兩周。部分患者可能有前驅症狀，例如在水泡出現前感到痕癢、灼熱等不適。

治療方法 適當治理可減少唇瘡反覆發作與不適，減輕其對生活質素的影響。治療藥物主要包括外用藥膏和口服抗病毒藥物：

外用藥膏：如阿昔洛韋（Acyclovir）抗病毒唇瘡膏，可阻止疱疹病毒擴散，並幫助縮短愈合時間，減少疼痛和不適，用藥最佳時機是在症狀出現的初期。大部分阿昔洛韋藥膏可在註冊藥房直接向藥劑師購買。

口服抗病毒藥物：對於免疫功能低或頻繁復發的患者，醫生可能建議口服抗病毒藥物，如為處方口服藥的阿昔洛韋（Acyclovir）或泛昔洛韋（Famciclovir），減少復發頻率及病情。

預防勝於治療 唇瘡傳染性很高，特別是在水泡破裂後，大家可參考以下建議：

一、保持口唇清潔及乾燥

二、避免觸摸唇瘡傷口，以及避免與他人親密接觸，以防病毒擴散

三、陽光可以引致唇瘡的復發，可使用防曬唇膏減少復發風險

四、壓力是唇瘡復發的誘因之一，應適當放鬆和保持良好的生活習慣

如受到唇瘡困擾，建議諮詢醫生或藥劑師，尋求專業的治療和建議。如有任何疑問或查詢，可致電2116 8836諮詢我們的藥劑師。

聖雅各福群會惠澤社區藥房藥劑師余偉傑

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