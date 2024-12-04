港大社區藥房將對外開放

【本報訊】政府《施政報告》提到2026年第4季起分階段推出社區藥房計劃，而香港大學內的「港大社區藥房」就於上月11日正式啟用，為本地首間大學社區藥房。港大藥理及藥劑學系教授黃志基昨日表示，社區藥房會對公眾開放，吸取營運經驗後再向坊間藥房分享，亦期望服務病人之餘，也能讓學生從真實個案、與其他醫護人員合作中學習。黃又強調，社區藥房負責協助處理「小病小痛」，並非要「拎走」醫生原有的病人。

培訓藥劑學生 改善病人用藥 黃志基引述港大研究指，不少病人入院的原因與其用藥依從性不好、無按時服藥有關。通過社區藥房，改善病人用藥情況，有助病人改善或抑制病情，減少入院。另外，本港社會高齡化，長者、長期病患者不少要服用多款藥物，而藥物的顏色、形狀不一，容易混淆，此時社區藥房內的藥劑師便可提供協助。

另外，港大亦與家庭醫生合作，由醫生轉介病人至校內社區藥房，協助監察病人用藥，亦正與地區康健中心等單位商談合作，冀能紓緩社會醫療負擔。

港大社區藥房主要服務鄰近瑪麗醫院的病人及港大師生，同時亦為公眾提供配藥服務及免費藥物諮詢，亦會出售一般藥物及護理儀器，每個時段有兩個藥劑師當值為病人提供用藥建議及保健資訊。