吸煙誘慢阻肺病 急性發作可攞命

去年逾4.3萬人治療 預防應打流感疫苗 冬季已至，天氣寒冷容易誘發一些呼吸道疾病的發作，其中一種就是慢性阻塞性肺病。而吸煙為慢阻肺病主要成因，其病徵如長期咳嗽、多痰、呼吸困難，甚至出現體力及活動能力下降的情況，急性病發更可能危及生命。在去年有約4.32萬名慢阻肺病病人在公立醫院接受治療。明愛醫院分享個案指，有一名40多歲患者有肺癆病史，因長期吸煙患上慢阻肺病，令肺功能衰退，更需要反覆進出醫院及使用呼吸機，嚴重影響日常生活。明愛醫院指，預防此病可以每年注射流感疫苗及呼吸道合胞病毒疫苗等、戒煙，以及減少暴露於地盤、空氣污染指數高的地方。

根據醫管局數字顯示，2023年有4.32萬人接受治療，以男性為主，逾七成患者為70歲或以上。明愛醫院指在醫管局多管齊下，採購長效藥物、提供整全護理、護士診所跟進及加強疫苗接種宣傳等，慢阻肺病個案有下跌趨勢。自2017年起，除了2020年至2022年，新症數量維持在4,000多宗的水平。

多襲中老年人 冬季更高危 慢性阻塞性呼吸道疾病是一種因慢性病變而導致氣道受阻的疾病，一般是指慢性氣管炎及肺氣腫兩種疾病，常見於中老年人。慢性支氣管炎是由於支氣管長期發炎，導致支氣管黏液分泌增加，形成痰涎，又使支氣管壁增厚及腫脹，令氣管收縮、受阻。肺氣腫則是指細支氣管和肺氣泡受的病變，因肺內壓增高，使肺氣泡過度充氣，導致彈性纖維遭受永久性破壞，換氣功能受到破壞，令呼吸困難而出現缺氧。

吸煙是慢阻呼吸道疾病的主要成因，香煙中的毒素會損害氣管和肺部，令氣管缺乏彈性，容易阻礙空氣進出肺部。因此，患者會難以呼出體內的二氧化碳，導致經常咳嗽痰多，而且呼吸困難日漸惡化，運動能力也大減。另外，在化學煙霧及有機塵埃（如木或礦塵）的環境下工作，亦會引致慢阻呼吸道疾病。

難呼吸 重症者舒張劑傍身 慢性阻塞性肺病的症狀則包括氣喘或呼吸困難、慢性咳嗽，常伴有痰、疲倦等。隨着慢阻肺病的病情加劇，患者進行日常活動的能力會逐漸因呼吸困難或氣喘等症狀而變得艱難。遇上急性病發，慢阻肺病患者的症狀會變得更加嚴重，可能需要住院接受治療護理。嚴重的急性病發甚至可能會危及生命。

此症的治療方案，可包括藥物與非藥物方式。非藥物治療包括戒煙及復康運動；藥物治療方面，輕症患者可使用短效氣管舒張劑，應對急性發作，病情較重的患者，需定時長期使用長效氣管舒張劑，以穩定肺功能，應付日常生活。