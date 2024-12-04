恢復一簽多行 當局促把握機遇革新

【本報訊】本月起深圳恢復「一簽多行」，並且對象由戶籍居民放寬至有居住證的非戶籍居民，港府預料受惠人數將達1,000萬人。政府指內地相關部門，早前亦放寬行李免稅額及人才來港限制，相信有助刺激他們來港的動力，促進經濟旅遊發展，又指香港要發展大熊貓經濟，以吸引更多本地市民及旅客。

政府昨指過去的周末關口運作暢順，周日（1日）及前日的入境人數上升大約一成，相信勢頭會持續。聖誕、新年旺季，期望本港能提供服務和特色旅遊，令旅客可「心思思」再來。本港相關業界有制訂消費優惠，旅發局也會加強宣傳。政府引述餐飲業界人士表示，預計生意額可以比去年同期上升20%。政府同時期望為零售市場帶來更多「活水」，又指出過往的成功需要創新改革。

被問及是否擔心再出現水貨客問題，政府強調有信心控制相關問題，指現時消費模式改變，內地供應的商品豐富；電商的品質亦令人有信心，留意到數字上有強勁上升。政府表示市場有實體消費轉為網上消費，因此出現水貨客的機會率低。執法部門有預案處理相關問題。客流量多的時候有跨部門統籌機制，各個部門會做好自己、嚴陣以待。

發展大熊貓經濟 倡推優惠吸客 另外，內地贈港的一對大熊貓「安安」和「可可」即將與公眾見面。政府指相關主題公園在推動大熊貓經濟方面已進行大量工作，除了香港居民或旅客跟大熊貓接觸時有良好體驗，亦要推動大熊貓經濟。

政府認為熊貓經濟除了要推出更多產品，亦鼓勵推出更多優惠，將大熊貓的好事變成「大好事」、「更好事」，各方面都要一起努力。除了主題樂園，政府指一系列的大熊貓嘉年華活動亦會一同推展，未來將會有2,500個熊貓雕塑在港不同地點展出，相信未來的周末會出現熱烈的氣氛。