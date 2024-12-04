高球場用地 環評諮詢需重啟 公屋規模勢縮細

香港哥爾夫球會去年7月入稟高院申請司法覆核，指環保署有條件接納粉嶺高爾夫球場用地的環評報告屬越權，要求推翻該決定。高院早前頒下判詞，裁定球會勝訴，並推翻環保署的決定，而環評報告則要發還重新作公眾諮詢。政府昨回應指判決對整體的公屋供應量沒有大影響，但會思考法律問題及跟進工作，例如是否提出上訴，亦需思考對該公屋項目的影響，例如需要減少多少單位及延遲多久。

政府指粉嶺高球場建造公屋的決定是今屆政府上任前提出，以9.5公頃土地供應1.2萬個公屋單位，其後環保署署長因為環保考慮而附加條件，減低高度和密度；到現在法庭推翻環保署署長的決定，需要重新展開諮詢。

政府表示，一系列舉措對該項目有大影響，政府會全面研究並進行跟進工作，需要思考對該公屋項目的影響，例如需要減少多少單位及延遲多久。對於整體公屋供應，政府指未來10年需要30.8萬個公屋單位，初步評估已經有足夠甚至更多的土地，相信單個項目被司法覆核沒有大影響。

另外，對於80多間企業上周簽署參與北部都會區發展一般意向書，其中超過30家公司同日簽署了合約或備忘錄。政府重申，對北都發展有信心，亦有就發展計劃舉行相關參觀及討論活動，讓投資者有更大彈性按照其時間表發展。

放寬北都限制 盼吸建築商參與 政府指更大片的土地能提供更靈活及全盤的發展，提升整體發展價值，未來將有相關措施邀請有興趣的投資者和企業。

政府指部分項目或需10至15年才能完成，有信心發展將會有回報，期望可以和市民分享投資回報，又認為參與的企業對北都發展的信心能吸引更多利益，例如河套區研究與開發、科技園區及高端教育集聚地。

北部都會區統籌辦主任丘卓恒昨於一個論壇上表示，簽署意向書是對北部都會區投下了信任票，表明市場對北部都會區的強烈興趣和投資意向。他指北部都會區項目的發展可以令多個行業受惠，包括規劃和建造業，而未來10年會有大量的規劃、諮詢和實際建設需要進行，因此需要各產業的參與。他指最近放寬了項目，尤其在高價值項目方面對海外承建商及建築公司的限制，並歡迎有興趣的公司投資。