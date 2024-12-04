23港豬仔 12人仍困東南亞

【本報訊】港人疑被騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作有死灰復燃迹象。今年截至11月25日，執法部門共接獲23宗相關求助個案，當中11人已回港，餘下12宗個案，其人身自由報稱受到限制，但仍安全並能聯絡家人。當局指，有詳細了解每宗回港的個案，部分人因付了贖金等不同原因而被放行。

立法會一個委員會討論入境處為在外遇事香港居民提供協助的工作。議員李梓敬關注，政府有否向成功回港的涉事人詳細了解情況，當局稱，每名到當地的港人個案，都屬自願或被騙去從事工作，有些可能是誘騙去從事正經工作，原來是非法禁錮去做這些工作，澄清無人因旅行「行街」而被人捉走。

當局又提醒市民不應輕易相信網上招聘廣告和對聲稱可以搵快錢的工作機會有所警惕。另外，今年截至10月底，入境處「協助在外香港居民小組」共接獲2,730宗求助，近六成涉及遺失旅遊證件。而港人在外地住院、患病及遇上交通意外求助個案，分別為596宗及60宗。當局指，港人在外地遇上交通意外數字有所回升是因為疫後港人外遊增多有關，但沒有求助個案涉及「港車北上」。

入境處：1.57萬聲請人滯港 另外，疫後國際航班基本已恢復，入境處面對免遣返聲請數字則有上升，目前有約1.57萬名聲請人因各種原因滯留香港，當局認為有必要保留入境處助理處長有時限首長級編外職位。當局設立預先通報乘客資料系統，以阻截包括潛在的免遣返聲請人士乘坐航班來港，目前有73間航空公司合作，佔所有來港航班52%，期望明年6月所有航空公司能接通系統。