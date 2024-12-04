呃百分百擔保貸款 公司董事囚3年2個月

【本報訊】一名汽車公司男董事涉誇大公司的僱員數目及薪酬，詐騙銀行向該公司批出「百分百擔保特惠貸款」逾380萬元，遭廉政公署落案起訴欺詐罪。被告早前於區院審訊期間承認控罪，昨被法官謝沈智慧判處監禁3年兩個月。法官指被告有周詳計劃，且曾向銀行職員提供「手續費」，如非被揭發，犯案行為會一直持續，並形容被告被判囚屬咎由自取。

被告馮錦輝（44歲）為龍運汽車大中華有限公司的唯一董事兼股東。控罪指，被告於2020年8月3日以龍運汽車主要擔保人的身份，代表該公司向渣打銀行提交一份「百分百擔保特惠貸款」中小企業分期貸款申請表，聲稱為10名僱員供強積金，惟其中8名員工已經離職，另有員工實際月薪2萬元至3萬元，被誇大至9.1萬元，被告從而獲批3,806,400元的貸款。

案情指被告於案發時以主要擔保人身份代表公司向渣打銀行提交一份「百分百擔保特惠貸款」中小企業分期貸款申請表。渣打於同月底批出逾380萬元的貸款。而被告申請貸款時，提交兩份宏利人壽保險（國際）有限公司的強積金付款結算書，顯示2020年7月1日至7月31日的僱員薪金開支，結算書上載有10名僱員資料。其後龍運汽車申報有8人於同月底終止受僱，由於僱用期少於60日，宏利退回相關強積金。被告向渣打提交的結算書則顯示其中一名僱員於2020年7月的收入是9.1萬元，但該員工稱其月薪實際只有約兩萬元至3萬元。

共起訴6人 3被告案件明年訊 廉署早前接獲貪污投訴，經調查後揭發有中小企東主涉詐騙「百分百擔保特惠貸款」，並分案起訴包括本案被告在內的6人，涉及詐騙金額共約1,900萬元。其中兩人已認罪並被判囚24個月及22個月，另外3人的案件將分別於明年2月至5月進行答辯、審訊及裁決。案件編號：DCCC 826/2023