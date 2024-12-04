千億赤字殺到 公僕減薪延緩基建應要做

【本報訊】政府初步估計本年度財政赤字高達約1,000億元，較原先估計的481億元高逾一倍以上，亦是連續3年財赤破千億元。政府昨解釋是因收入減少及採取逆周期措施幫助經濟復甦。被問及問責團隊會否「帶頭做啲嘢」，例如由公務員着手凍薪或減薪，政府沒有正面回應，僅指會從開源節流入手。有經濟學者建議政府考慮「一刀切」公務員減薪8%或10%，並延緩大型基建工程進度減低「燒錢」速度，但亦有議員反對，憂對市場造成連鎖效應。

被問及現時已經連續第3年出現千億元赤字，政府問責團隊會否「帶頭做啲嘢」，又或由公務員着手凍薪或減薪。政府僅回應會從開源節流入手。政府昨回應時表示，會減低對市民的影響，又指財金官員日前已形容政府開源「忍手」。政府重申，因賣地、樓市印花稅、股票印花稅及其他稅項的收益比預期少，再加上要推出逆周期措施幫助經濟復甦，例如維持工務工程開支、支援中小企及幫助企業度過轉型期等，令政府在收入減少同時亦增加開支。

針對千億元財赤，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波昨在電台節目中表示，對本港未來經濟悲觀，建議公務員減薪或凍薪及政府「唔好亂咁開位」。至於公務員減薪幅度，他建議明年預算案時公布公務員「一刀切」減薪8%或10%，「如果今年情況都唔做就好奇怪」。他又建議政府可拖慢大型基建工程，較一次過背負巨大債務為佳，指政府的確「有啲地方使大咗」。

隨着美國候任總統特朗普上任，李兆波相信對香港來說是「災難起頭」，現時本港財政儲備愈來愈少，加上中國正面對經濟挑戰，或難以支援香港，認為財金官員對經濟前景的信心，需要有實際數據支持。

議員倡增非本地生學費 議員洪雯昨在電台節目中則不認同公務員減薪，擔心令到市場跟從，帶來連鎖效應。她認為現時未到要公務員減薪的時候，建議政府大力節流，減少不必要的開支，教育、醫療及社會福利都有空間。她又以教育開支為例，培養一名大學生每年的成本約為30萬元，惟現時非本地生的比率超過20%，未來將增至40%，但只向有關學生收取約15至18萬元，差價間接由當局補貼，可以向非本地生逐步增加收費直至收回成本。