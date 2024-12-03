財赤逾倍確頭痕 開源無方節流難

疫後本港經濟復甦不如預期，零售、餐飲成重災區，際此中央宣布最新惠港措施，周日恢復「一簽多行」政策，業界估計深圳居民訪港人數或會多一倍。然而，因內地客來港消費模式轉變，鮮有過夜，亦不再瘋狂掃貨，轉為深度遊或到景點拍照打卡，是否「旺丁唔旺財」，相信仍有待時間證明。不過，香港財赤高企，卻赫赫在目。

財金官員昨日在立法會相關委員會上表示，計及發行債券收入，及償還到期債券後，綜合赤字在1,000億元上下，赤字高於2月底公布財政預算案時預計的481億元。相關赤字已計入本年度發債收入1,200億元，如予以扣除，則本年度財赤高達2,200億元。財金高官指政府收入比預期少，包括賣地收入、印花稅及企業利得稅，原先預測今年全年實質本地生產總值增長為3.5%，後來又修訂至2.5%，因此2.5%雖然是低位，但符合預期，又指實質增長受地緣政治因素等影響。政府收入大減，證明經濟確實差極！

面對來年不明朗經濟環境，財金高官指政府會繼續檢視收入和開支，以及財政儲備的水平，同時考慮社會目前和長遠需要，擬定相應措施和財政安排，以期在未來數年內回復收支平衡。然而，有議員關注政府失算而令赤字逾倍增加，期望政府「有的放矢」吸收經驗。議員預計明年香港經濟增長的最新預測介乎0.6%至3.2%，當中差距很大。財金官員指數字是「客觀事實陳述」，不同私營機構有不同看法，會在明年財政方針公布政府看法。有議員則指政府賣地方面收益未見成效，擔心未能達致收支平衡或影響本港信貸評級；有議員直指今年首7個月賣地收入只有37億元非常慘淡，關注政府發債後的還錢計劃及來年會否調整賣地收益預期。

議員的詰問和擔憂，反映對政府所云「在未來數年內回復收支平衡」或逐步收窄財赤，似乎信心不大！事實上，從近期經濟凋敝，樓市不振，股市交投下滑，令人看不到政府如何扶持經濟，難道單靠「熊貓經濟」就能固本培元，讓疲弱的本港經濟於穩健基礎下逐步向前發展？財金官員向來老神在在，指不用太擔心個別一、兩個年度赤字額的大小，只要維繫金融安全，加上有一定的財政儲備，就能為經濟轉型期帶來「緩衝」。問題是：如今政府有一定的財政儲備嗎？根據政府資料，2019至2020年的財政儲備為1.16萬億元，但自2019年開始多年財赤後，財政儲備6年來累計下跌5,377億元，平均每年下跌896億元。由於未來的外圍經濟仍不明朗，財政儲備預期將跌至6331.7億元，若以每年下跌速度896億元計，不消7年就可用清儲備！

財金官員又自我開解，指開源方面，政府相當忍手，盡量減低一般市民及中產人士的影響，財政計劃主力在於削減開支，增加收入只是輔助形式，又指正按計劃削減開支，研究如何大力度推進。其實，財金官員一味在煲冇米粥，口水多過浪花狂派「定心丸」，就是拿不出甚麼實質行動？下一個財政年度如真有誠意削減開支，一眾高官會義不容辭先削10%人工與市民共度時艱嗎？若然，削減開支就有點公信力！