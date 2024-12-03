笑看天下：狂加關稅已非萬應靈丹

美國總統當選人特朗普日前警告金磚國家，若試圖破壞美元的主導地位，將對有關進口的商品徵收高達100%的關稅。金磚國家合作機制起步於2006年，初時由中國、俄羅斯、巴西、印度組成，及後擴容至現時的9國。今年10月在俄羅斯舉行的金磚國家峰會上，成員國曾經討論「去美元化」問題。

俄羅斯總統普京當時回答記者提問時，談及金磚國家的去美元化進程，佢指摘美國將美元武器化，直言此舉大錯特錯。普京說，並非俄羅斯拒絕使用美元，而是美國不讓俄國使用。俄羅斯兩年多前對烏克蘭發動「特別軍事行動」，被美國踢出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）的支付系統，俄羅斯只好另尋出路，設法繞過西方制裁與貿易夥伴進行交易。普京續指，各成員國正探索使用本國貨幣交易的可能性，有關建立金磚國家統一貨幣的討論已進行一段時間，佢曾在峰會上展示一張「金磚國家鈔票」，象徵以新的貨幣挑戰美元地位。

此外，成員國正研究推行一個名為「金磚之橋」的跨境支付系統，巴西總統盧拉揚言，依家係金磚國家創建替代支付方式嘅時候！普京則表示，統一貨幣「時機尚未成熟」，由於各國在經濟結構和效率方面仍有較大差異，需仔細討論並逐步採取行動。

其實，去美元化不可能一蹴而就，當今國際交易大部分仍以美元結算，歐元、英鎊和日圓亦無法取而代之。不過，特朗普祭起關稅大刀，已嚇不了中國，像中國電動車即使被徵關稅，也阻止不了其在歐洲等國設廠生產，華為「問界」系列電動車早前在巴黎的車展便大受歡迎，小米電動車也計劃進軍歐洲，狂加關稅已非萬應靈丹，只會令美國通脹加劇，不利民情，侵侵不會不知！