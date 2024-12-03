自成一家：抗中隨時得不償失

近年歐洲與中國關係欠佳，當中最反華的國家不得不提立陶宛。立陶宛前幾年因台灣問題與北京翻臉，早些日子信誓旦旦說希望與中國修復關係，豈料近日卻宣布驅逐3名中國使館外交官，令兩國關係陷入新一輪的低潮。

從地理位置來看，立陶宛和中國的直線距離6,000多公里，與中國既不相鄰，過往也沒有歷史恩怨。兩國關係惡化的轉折點是2019年立陶宛大選。瑙塞達當選總統後，頻頻利用新疆、香港等議題抨擊中國，並在2021年退出中國主導的與中東歐國家「17+1」合作機制。同一時間，瑙塞達政府又在台灣問題上玩火，包括批准台灣當局在立陶宛設立所謂的「台灣代表處」，導致北京將兩國關係降級為代辦級，立陶宛則關閉了駐中國的大使館作回應。目前中立兩國差不多已是斷交關係。

立陶宛一直視美國及北約為安全保證，近年對華態度轉變，可以說是呼應美國「抗中友台」政策。事實上，中國並非立陶宛主要的貿易夥伴，北京採取經濟報復手段，立陶宛不至於無法承受，可以調整出口結構，將出口夥伴國家擴及印太地區等，以降低中國經貿制裁的傷害。

立陶宛挑釁中國，另一個原因則和俄羅斯有關。立陶宛自獨立建國以來便向西歐靠攏，視俄國為最大的安全威脅。中國對於立陶宛雖無地緣上的威脅，但所謂敵人的朋友也是敵人。中國與俄羅斯友好，加上過去兩年多的俄烏衝突，讓立陶宛更加堅定把中國當成敵人。目前來看，立陶宛已鐵了心投靠美國的反華陣營。不過，中國作為聯合國常任理事國之一，擁有一票否決權，在全球具有巨大影響力。立陶宛若繼續在北京最敏感的台灣問題上炒作，早晚會遭受中國不惜一切代價的還擊。