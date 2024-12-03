冰鑑春秋：史上最低規格接待

賴清德終於能夠離開台灣了，在史無前例地等待半年之後，他好不容易能夠藉由造訪太平洋三小國的名義「過境」美國領土，而民進黨果然全力動用媒體幫忙洗地，甚至宣稱賴清德受邀訪問夏威夷急難管理署是規格再突破！急於打破「疑賴論」的心態昭然若揭。然而，賴清德趕在拜登卸任前硬是打這種難看的擦邊球，非但無法帶給台灣人信心，反倒坐實了美國「疑賴論」絕非空穴來風。

首先，這次賴清德要訪問的馬紹爾群島、圖瓦盧與帛琉，距離台灣其實都比夏威夷近多了，他非要千里迢迢繞道夏威夷過境再轉一大圈，就是因為若只能過境關島，實在太過難看，故無論如何也要蹭一下夏威夷來扳回一點顏面。但這卻創下台灣民選領導人的最低規格，因為過去李登輝、陳水扁、馬英九與蔡英文，都直達美國本土，賴清德不但最晚出訪，還只能去夏威夷與關島，顯見美方對他刻意降規。再來，綠營媒體狂打走入夏威夷急難管理署是「突破」，但事實卻是蔡英文早在2019年就去過了，而堂堂一個領導人，又不是流亡政府，進入急難管理署到底有啥好高興的？

最後，明知這次規格大幅降低，賴清德為何非要成行？何不等特朗普上台再想辦法提升訪美待遇？理由很簡單，賴清德必然透過管道得知，比起拜登，特朗普恐怕更不待見賴清德，若不把握這次機會，未來想要訪美很可能遙遙無期。所以就算明顯被降級處理，他也只能咬牙苦吞，避免自己成為史上第一個無法訪美的台灣民選領導人。

其實，賴清德應該反思，同樣宣傳「抗中保台」，為何蔡英文的待遇會遠優於他？理由很簡單，美國要的是聽話的傀儡，一個不受控的台灣領導人，絕對無法得到美方的信賴。