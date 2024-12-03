橫眉冷看：默默推行 不必聲張

在全球各國領袖之中，應以俄羅斯總統普京最熱切推動「去美元化」。俄烏戰爭爆發後，美國對俄國的金融系統作全面打擊，很多國際交易也禁用美元，盧布的幣值跟開戰前相比，下跌約一半。俄羅斯深受其害，冀待金磚國家發展出新貨幣，以擺脫對美元的依賴。不過，美國候任總統特朗普日前在社交網頁上發文，說假如金磚國家試圖破壞美元的主導地位，他會對各國輸美貨品徵收100%的關稅。

特朗普快將上任，很多人擔心他會聯合俄羅斯，對抗中國，筆者卻一直認為，此乃杞人之憂。美俄兩國的矛盾根深柢固，絕不是拍拍膊頭、握握手，就能輕易消弭的。金磚國家的長遠目標是要棄用美元，改用自己的貨幣，其中以俄羅斯最有急切需要，而美元霸權卻是美利堅立國之本，華盛頓窮盡心力，就是想保持美元的壟斷地位。美國與俄羅斯存在根本性的分歧，故本欄多次強調，聯俄抗中，純屬空想。

俄羅斯輸美的貨品不多，即使將入口稅驟增至100%，也傷不了莫斯科的筋骨，但金磚其他國家，不少仍要依賴美國市場，衡量之下，估計整個金磚體系仍會繼續「去美元化」，只是轉為默默耕耘，不會將事情掛在嘴邊。這種潛龍勿用、只做不說的智慧，尤其以中國人最能掌握得妙到毫巔。

特朗普上一個任期，他對「中國製造2025」的規劃十分忌諱，明言要壓制中國高新科技的發展。中國領導層十分聰明，從此之後在嘴上不說，只是埋頭苦幹，時至今日，尚未到2025年，但原本制訂的好些指標已提前達至。已故國家主席江澤民常說的「悶聲發大財」，在今日的中國依舊適用。「去美元化」也是同樣道理，中國只消默默推行，不必大事聲張。