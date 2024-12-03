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龍門陣
櫃車入彎失控壓壆翻側
貨櫃車轉入彎位時懷疑失控翻側。
【本報訊】昨日凌晨3時許，一輛貨櫃車沿屯門龍富路往機場方向行駛，當轉入屯門赤鱲角隧道公路一彎位時，懷疑入彎過急失控，車身壓毀約11米石壆後翻側，橫亘路中兩條行車線，姓黃男司機手腳擦傷被困車內，自行報案求助。救援人員接報到場時，黃男已自行爬出車外待援，他經初步治理後拒絕送院，警員正調查意外起因。
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