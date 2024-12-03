衞署小巴捱撞凹陷 兩車俱毀共傷8人

沙田一小時兩宗車禍釀9傷。一輛隸屬衞生署小巴，昨晨駛經大老山公路時，被一輛私家車追撞車尾，導致兩車司機連同小巴乘客共8人受傷，幸好各人傷勢並不嚴重，送院救治後無大礙。肇事私家車車頭毀爛，車頭冚摺曲彈起，小巴車尾亦凹陷。另外，一輛校巴於水泉澳邨疑無拉好手掣溜前，七旬司機救車失敗扭傷腳，慶幸車上年幼學童無傷，但3人受驚送院。

昨日早上近9時，一輛印有衞生署標誌的政府小巴，沿大老山公路往大埔方向駛至沙田污水處理廠對開天橋時，司機因應交通情況減速慢行。詎料，一輛尾隨急馳而至的私家車，懷疑收掣不及追撞小巴車尾，私家車車頭損毀，車頭冚摺曲彈起，小巴車尾亦凹陷，路面散落汽車碎片。

事故導致姓沈（33歲）私家車司機、姓梁（61歲）小巴司機及車上兩男4女（34歲至53歲）乘客同告受傷，幸好他們俱傷勢輕微，8名傷者由救護車送往威爾斯親王醫院治療。事後，兩輛涉事車輛被拖走。受意外影響，大老山公路（往大埔方向）近沙田污水處理廠的部分行車線一度封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，上址交通因此繁忙。

校巴未拉妥掣溜前 3童送院 此外，昨晨8時許，一輛接送學童的校巴駛至水泉澳邨河泉樓對開斜路停下後，司機落車協助幼童離開校巴。未料校巴突然向前溜動，姓方（72歲）司機見狀連忙衝回司機位救車，卻因腳步不穩跌倒。校巴亦溜前衝入毗鄰的水泉澳廣場停車場，車頭撞向一支石柱始停下。方男扭傷腳，由救護車送院治理，車上學童幸無受傷，惟兩名3歲男童及一名兩歲女童，則因受驚由保母陪同送院檢驗。