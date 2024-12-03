擬更新兒童產品安全標準 收集意見

【本報訊】嬰兒使用的產品安全必須嚴格把關，政府建議更新《玩具及兒童產品安全條例》（第424章）（《條例》）附表1及2，以實施相關標準檢定機構就玩具和附表2所載列的兒童產品（附表2產品）所公布的最新安全標準。有關建議的公眾諮詢已在昨日展開。

《條例》訂明，任何人不得製造、進口或供應任何玩具或附表2產品，除非該產品符合《條例》附表1（適用於玩具）或附表2（適用於附表2產品）所指明的其中一套安全標準的全部適用規定（有關標準均為國際標準或主要經濟體採用的標準）。政府指一向留意各項安全標準的更新或修訂，以將安全標準最新並可行的版本適用於在香港供應的玩具和附表2產品。

由於適用於玩具的指明安全標準，以及適用於7類附表2產品，即嬰兒假奶嘴、嬰兒學行車、奶瓶奶嘴、家用雙格床、手攜嬰兒臥箱及類似的有把手產品及支架、兒童繪畫顏料及兒童推車的指明安全標準已經更新，政府建議在《條例》採用最新版本的安全標準。